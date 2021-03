KARLOS SHOW: Líčení, stres, diety. Koukalová a Šebrle bavili u Vémoly

Tři sportovní hvězdy na jednom pódiu. Karlos Vémola si pozval do své Karlos Show bývalou brilantní biatlonistku Gabrielu Soukalovou a desetibojařského rekordmana Romana Šebrleho. Spojuje je, že se po kariéře etablovali v televizním zpravodajství. „Dělala jsem biatlon od dvou let, už jsem toho byla přesycená,“ přiznala kráska z obrazovky, proč před dvěma roky ukončila kariéru.

Jako první na pódium vystoupala žena, která naučila Česko milovat biatlon, Gabriela Soukalová. V době natáčení ještě Koukalová. Nejlepší česká sportovkyně roku 2017 v současnosti pracuje jako moderátorka pořadu Showtime v televizi CNN Prima News.

„Moc vám to sluší, stylovej klobouček,“ vysekl Terminátor poklonu dvojnásobné stříbrné medailistce z olympijských her. „Na závodech jste byla vždy krásně namalovaná. Byla to součást nějakého rituálu?“ zajímal se Vémola.

„Do jisté míry to rituál byl, protože mě to ohromně uklidňovalo ve chvíli, kdy ostatní možná trochu propadali stresu. Já jsem si obtahovala linky a bylo to pro mě hodně uklidňující,“ přiznala. „To někdy před zápasem vyzkouším,“ zavtipkoval moderátor Vémola.

„Před nějakou dobou, když se řeklo MMA, tak si to většina lidí spojila se mnou…“ zavzpomínal bojovník. „Myslíte?“ zažertovala Soukalová.

„No, třeba před deseti lety tomu tak bývalo,“ pokračoval trochu zaskočený Terminátor. „Teď popularita našeho sportu pořád roste a máme tu spoustu talentů. Dříve, když se řeklo biatlon, rovnalo se to se jménem Soukalová. Vnímala jste, že jste tím sportem byla pro lidi vy?“ pokračoval v dotazu.

„Spíš jsem to brala tak, že jsem měla štěstí být součástí ohromně talentované generace,“ řekla bývalá závodnice.

Terminátor se pak podivoval, proč Soukalová skončila se sportem ve 28 letech. „Mně táhne na čtyřicet a doufám, že ještě deset let budu lidi mlátit. Je nějaký věk v biatlonu, kdy by toho člověk měl nechat?“ vyptával se bojovník.

Soukalová v Karlos Show: MMA sleduji díky novému příteli

„Je to o tom, jak se člověk cítí. Měla jsem několik kamarádek, které byly i po třicítce v absolutní špičce. Obdivuju to, já jsem to takhle nikdy neměla. Dělala jsem to od dvou let, už jsem toho byla přesycená,“ přiznala bývalá sportovkyně.

Vémola pak přizval druhého hosta, veleúspěšného desetibojaře Romana Šebrleho. Na úvod pobavil dotazem, zda se také líčil před závody pro setřesení nervozity. „Já nervozitu miloval. Kolikrát jsem před závodem nemohl spát, ale stres jsem měl rád,“ uvedl jeden z největších českých sportovních hrdinů, který v současnosti moderuje hlavní zprávy v televizi Prima.

„Chtěl jsem se pořádně připravit a naučit se nazpaměť tvoje úspěchy, medaile, ale jak se tohle má člověk naučit?“ postěžoval si v žertu Vémola a prolistoval několikastránkový seznam Šebrleho triumfů. „Vzdal jsem to.“

Později zápasník promluvil s hosty o hubnutí během sportovní a po sportovní kariéře. „Deset let jsem měla poruchy s příjmy potravy. Teď už se vůbec nehlídám,“ přiznala Soukalová. Šebrle prozradil, proč sám sebe považuje za „genetický zázrak“. „Čím víc jsem trénoval, tím jsem měl menší chuť na jídlo,“ prozradil desetibojařský šampion.

